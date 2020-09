Vídeo: Tiroteio na Galeria dos Remédios deixa um morto e feridos

Manaus - Um tiroteio ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (25), na Galeria dos Remédios, situada na rua Marquês de Santa Cruz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, deixou um homem morto e uma grávida ferida. Há informação de que outra pessoa também foi baleada e socorrida às pressas.

De acordo com comerciantes da área, criminosos entraram no local - que estava fechado - e iniciaram uma intensa troca de tiros. Um homem foi atingido a tiros e morreu no local. Uma mulher grávida foi atingida por um tiro e está sendo atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais militares foram acionados | Foto: Suyanne Lima





Há informações de que um outro homem também foi baleado, mas conseguiu sair do local. Ele foi socorrido e levado para o hospital em um táxi.

"Entrou um grupo de pessoas na galeria, minutos depois começou o tiroteio. Parecia que a gente estava em um faroeste. A galeria estava fechada, eles entraram pelo outro lado. Os caras chegam, matam e fica por isso mesmo", lamentou um comerciante - que não quis ter o nome divulgado.

Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e fizeram o isolamento do local da área. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a ocorrência.

Veja a reportagem no local do tiroteio: