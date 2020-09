Morto a pauladas, homem era tido como suspeito de estupro em Manaus

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um crime brutal que pode estar relacionado a uma vingança. Um homem, ainda não identificado, foi morto a pauladas na noite da última quinta-feira (24). O corpo dele foi encontrado na rua Tapajós, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Um pedaço de perna-manca usado para matar a vítima foi deixado ao lado do corpo. Na cena do crime, nenhum morador quis repassar detalhes sobre as circunstâncias do assassinato.

No entanto, a policiais da 30ª Companhia interativa Comunitária (Cicom) recebeu informações de que o homem estava sendo perseguido pelo fato de ter tentado abusar DE uma criança no dia anterior ao homicídio. A versão ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde até a publicação desta matéria, às 19h40, permanecia sem identificação oficial.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e a motivação do crime.

Leia mais

Vídeo: Tiroteio na Galeria dos Remédios deixa um morto e feridos

Homem baleado na testa morre no SPA da Compensa