PM baleado por grupo de homens em Humaitá morre no 28 de Agosto

| Foto: Divulgação

Manaus - O cabo da Polícia Militar Aldison Guacebe de Almeida,do efetivo do 4° Batalhão de Polícia Militar de Humaitá, morreu na manhã deste sábado (26), na manhã deste sábado(26), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus . Ele havia sido baleado no dia 6 de setembro, por um grupo de homens durante uma ocorrência no município.

No dia do crime, por volta das 1h30, o cabo da PM e um outro colega da corporação foram atacados por homens embriagados nas proximidades do Porto do Distrito de Auxiliadora, na Zona rural.

Os suspeitos agrediram fisicamente os policiais. Um dos policiais reagiu e baleou um dos criminoso, que morreu no mesmo dia. Mas após o fato, os suspeitos desarmaram o PM e balearam o cabo.

Após o ataque, os criminosos ainda incendiaram a moto dos policiais e depois abandonaram a arma de fogo.

O cabo da PM foi encaminhado para a capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O Comando da PM-AM está providenciando o translado do corpo para a sua cidade, local onde receberá as honras militares e será sepultado.

