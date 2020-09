'Loirinho' é executado com tiro na cabeça em ramal no Jorge Teixeira

Manaus - Um guardador de veículos, conhecido como "Loirinho", foi executado com um tiro na cabeça em uma área de mata no ramal 2000, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O corpo dele foi localizado por moradores da área após uma verdadeira "caçada" na manhã deste domingo (27).

Um lençol e uma bermuda manchada de sangue deixados na entrada do ramal foram as pistas para a busca ao corpo. Os moradores, movidos pela curiosidade de saber o que havia acontecido, entraram na mata e encontraram o corpo de "Loirinho".

O corpo foi removido pelo IML por volta das 10h | Foto: Suyanne Lima





Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. A polícia recebeu a informação de que dois homens haviam sido sequestrados na avenida Autaz Mirim, na noite de sábado (26). A Polícia Civil deve verificar se o suposto sequestro tem ligação com a morte do guardador de veículos.

O Departamento de Perícia Técnico-Cientifica esteve no local e apontou que a vítima foi morta com um tiro na cabeça, próximo ao ouvido. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja a reportagem feita no local do crime: