Mais de 30 presos com armas e drogas no interior do Amazonas

Foram encontrados 357 porções de entorpecentes e R$1.396 em espécie | Foto: Reprodução

Manaus - Em municípios do interior do estado, 34 pessoas foram presas e sete adolescentes apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a sexta-feira (25) e a madrugada de hoje (28). Também foram apreendidos 357 porções de entorpecentes, cinco armas de fogo, 287 munições, nove aparelhos celulares e R$ 1.396 em espécie.

Em Amaturá (distante 909 quilômetros da capital), policiais militares prenderam um casal pelo crime de tráfico de drogas.

Assim que foi abordado, o homem entregou três papelotes de entorpecentes e disse que havia mais do mesmo material na casa de uma mulher, onde foram apreendidos 196 porções de entorpecentes, uma balança de precisão e mais R$ 569 em espécie.

No município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), quatro suspeitos foram presos após uma denúncia apontar que estavam comercializando entorpecentes.

Com eles foram apreendidos oito porções de entorpecentes, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 30 em espécie.

Um foragido pelo crime de homicídio doloso foi preso por policiais militares em Canutama (a 619 quilômetros de Manaus). O suspeito estava morando na casa de um homem conhecido como “Bugiganga”, que também foi preso.





