Polícia prende 27 pessoas e apreende 16 armas de fogo, em Manaus

Prisões foram por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e roubo | Foto: Reprodução

Manaus- Na capital amazonense, durante as ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre sexta-feira (25) e a madrugada desta segunda-feira (28), 27 pessoas foram presas em ocorrências, em 19 bairros. As prisões foram por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Nas ações do final de semana, foram aprendidos três adolescentes, 554 porções de entorpecentes, 16 armas de fogo e R$ 6.932,50 em espécie, e localizados seis veículos.

Com R$ 6.609 em espécie e 11 porções de maconha, um homem de 44 anos foi preso por policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por tráfico de drogas. O suspeito foi preso na avenida Presidente Kennedy, no bairro Colônia Oliveira Machado.

Em outra ocorrência, militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 20 anos no beco Silva Guimarães, bairro Compensa 2, com uma espingarda, 12 munições, um colete balístico e uma granada de cor escura.

Lista de Veículos

Motocicleta CG Titan, preta, placa JXN-4762

Motocicleta CG 125 Fan, cinza, placa JXM-0154

Motocicleta Bros NXR 160, vermelha, placa PHK-1553

Motocicleta Honda 150, vermelha, placa OAB-4088

Motocicleta Honda Bros, laranja, placa NOX-0155

Carro Parati, prata, placa JWO-1018

Carro Honda City LX Flex, prata, placa NOP-9049





