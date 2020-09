Flagra: Vídeo mostra casal roubando motel no Centro de Manaus

Reconheceu um dos suspeitos? Denuncie | Foto: Divulgação

Manaus - Sem se intimidar com as câmeras de segurança, um casal roubou a renda de um motel no Centro, Zona Sul de Manaus. Conforme o registro da gravação, o crime aconteceu no último sábado (26).

No vídeo, que circula nas redes sociais, a pessoa que filma o flagrante do monitor do sistema de segurança relata que um funcionário do estabelecimento ainda foi rendido e deixado amarrado.

"É nessa hora que eles pegam o cara e o amarram com um cabo de celular", diz o homem na gravação.

Após render o trabalhador, a mulher arromba o caixa e começa a recolher o dinheiro, enquanto recebe cobertura do comparsa. Durante a ação criminosa, o casal não se preocupa que está sendo filmado. Os dois chegam a encarar as câmeras. Não há informações sobre o prejuízo causado ao empreendimento.

Os suspeitos fugiram e, até o momento que essa material foi publicada, eles não foram identificados. Se reconheceu um dos suspeitos pode fazer a denúncia ao 190 ou 181 do sistema de segurança pública.

Veja a ação criminosa

