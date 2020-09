Vídeo: Drogaria é alvo de assalto a mão armada na Cidade Nova

Um dos criminosos ficou do lado de fora dando apoio enquanto o comparsa armado realizou o assalto | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos assaltaram na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 12h56, uma drogaria localizada na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Um comparsa do assaltante ficou do lado de fora em uma motocicleta, enquanto o comparsa entrou na drogaria armado e subtraiu a renda do lugar. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que o criminoso armado entra no estabelecimento comercial e aponta a arma de fogo na direção de um entregador. Ele leva a vítima para a lateral da loja e, em seguida, se dirige até o caixa onde ameaça a operadora de caixa.

A vítima entrega toda a renda do caixa. Nesse momento, um cliente entra no estabelecimento e percebe a ação criminosa. Ele sai rapidamente. O suspeito conclui a ação, sai da drogaria e foge na motocicleta com o comparsa. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem:

| Autor: