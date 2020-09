Presídio em Tefé passa por revista minuciosa

Policiais militares da Força Tática lotados no 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram, no início da manhã desta terça-feira (29), uma revista na Unidade Prisional do município de Tefé (distante 522 quilômetros de Manaus).

Durante ação minuciosa nas celas, foi apreendidos uma arma branca tipo punhal, três cachimbos de fabricação artesanal, um carregador de celular, um aparelho celular, dois cabos USB, dois mini geradores adaptados e uma trouxinha de substância entorpecente - supostamente maconha tipo skank.

A ação foi solicitada pela direção da unidade prisional e se deu aplicando os níveis de segurança adequados para a garantia dos direitos fundamentais dos apenados. A intervenção no sistema prisional continuará ocorrendo dentro do planejamento estratégico traçado pelo Comando da Polícia Militar do Amazonas em toda a área do 3° BPM.

*Com informações da assessoria