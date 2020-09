Mulher encontra corpo de irmã morta com mais de 30 facadas em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um crime ainda cercado por mistérios. Uma mulher identificada como Emilaine Souza de Souza, de 20 anos, foi encontrada morta com, pelo menos, 35 facadas na noite desta terça-feira (29), dentro do quarto de quitinete onde ela morava, no beco Barreirinha da comunidade da União, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme informações repassadas à polícia, a vítima morava sozinha. O corpo da jovem foi encontrado por uma irmã dela, que não teve a identidade revelada, que resolveu ir visitar a vítima após notar o desaparecimento dela. A jovem passou horas sem manter contato com a família.

Ao chegar no imóvel da vítima, a irmã viu o corpo ensanguentado e jogado de bruços. A vítima estava caída próximo à cama sob uma poça de sangue. De acordo com informações da perícia, a maioria dos golpes atingiu as costas e cabeça de Emilaine. A cena do crime também apresentava características de luta corporal.

O corpo da jovem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autores desse crime brutal devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Veja a live no local do crime