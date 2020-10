Vídeo: Homem tenta invadir casa no São José Operário

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança, no momento em que tentava invadir uma casa na rua Antônio Matias, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (30).

A ação filmada por câmeras de segurança da área mostra o momento em que o criminoso chega no local, por volta de 1h20, e entra no terreno da casa - que não é murada.

O suspeito passa aproximadamente dois minutos no local. De acordo com os moradores, o homem tentou invadir o imóvel, mas eles perceberam a movimentação. A reação dos moradores fez com que o criminoso saísse correndo e sem levar nada.

O vídeo da ação está sendo compartilhado em redes sociais e denúncias sobre a identificação ou paradeiro dele devem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Veja o vídeo:

O caso será investigado pela Polícia Civil.