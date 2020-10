Homem morre em confronto com a Rocam no Jorge Teixeira

Manaus - Um homem, até o momento ainda não identificado, morreu na noite desta quinta-feira (1°), após confronto com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com informações de uma fonte do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, a vítima tem entre 20 e 22 anos e chegou a ser socorrida, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. O jovem foi atingido por vários tiros, mas a quantidade ainda não foi informada.

Dinâmica do caso

De acordo com as equipes da Rocam, a ação iniciou após denúncia anônima informando que havia intensa comercialização de drogas no local.

Quando a equipe chegou ao lugar logo percebeu a movimentação estranha de quatro homens. Assim que viram a equipe, eles atiraram contra as viaturas. Após a troca de tiros, um dos suspeito foi baleado e outros três pessoas foram detidos, sendo que apenas dois serão indiciados pela troca de tiros.

Com os suspeitos foi apreendida uma pistola 9 milímetros de fabricação alemã, munições e drogas. A ocorrência foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O corpo deve ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).