Após agredir avó, jovem é baleado pelo tio na Zona Oeste de Manaus

Vítima foi transferida para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Uma confusão em família terminou com um jovem, de 20 anos, baleado na tarde da última sexta-feira (2), no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima teria agredido a avó e depois foi atingida com dois tiros na perna direita. Um tio do jovem, que não teve a identidade revelada, teria ficado inconformado com a agressão que a idosa sofreu e agora é suspeito de efetuar os disparos.

O jovem ainda foi socorrido e levado até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo e depois foi transferido para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ele não corre risco de morte.

Policiais da 5ªCompanhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, porém não há informações se o suspeito foi detido. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

