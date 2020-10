Em Manaus, mototaxista desvia caminho e estupra passageira de 17 anos

A vítima recebeu apoio da equipe policial e foi levada até Depca | Foto: Divulgação

Manaus - O que era para ser uma simples viagem se tornou um trauma para uma adolescente, de 17 anos. A vítima acabou sendo estuprada por um mototaxista, ainda não identificado, que ela pagou para fazer a corrida até a casa onde morava. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3), na comunidade Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus.

Conforme o depoimento da vítima à Polícia Militar, o suspeito desviou o caminho e a levou até uma rua deserta, onde a violentou sexualmente. Após o ato, o mototaxista abandonou a adolescente no local.

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não localizaram o criminoso.

A vítima recebeu apoio da equipe policial e foi levada até a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso foi registrado.

Outro caso

Um mototaxista, identificado como Valciney da Rocha Lira, de 36 anos, foi preso no dia 25 de agosto deste ano , após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. O caso ocorreu no ponto onde o homem trabalha, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A garota estava aguardando a mãe ir buscá-la no local, quando o suspeito a atraiu oferecendo um copo de água.

“Ele pediu que fosse até o bebedouro e fechou a porta. Tirou as calças e começou a tocar nas minhas partes íntimas”, disse a vítima.

A mãe da menina chegou no local e conseguiu acionar a polícia.

