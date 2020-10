Motorista é sequestrado e abandonado em porta-malas no Tarumã

Após gritar por socorro, a vítima conseguiu ser resgatada | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista, que por segurança não terá a identidade revelada, viveu momentos de pânico, na madrugada deste sábado (3), após ser vítima de um sequestro relâmpago em Manaus.

A vítima relatou à Polícia Militar que estava trafegando na avenida Sete de Setembro, no Centro, Zona Sul, quando foi abordada por quatro criminosos, sendo uma mulher e três homens.

O quarteto colocou o motorista no porta-malas do veículo e saiu cometendo arrastões pela cidade. Após as práticas criminosas, o bando abandonou o carro com a vítima no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Após gritar por socorro, a vítima conseguiu ser resgatada e seguiu até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde relatou os fatos e foi orientado pelos policiais militares a registrar o Boletim de Ocorrência (B.O).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

