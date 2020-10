Preso com arma diz que era ameaçado por traficantes no Novo Aleixo

Manaus - Um suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (5), por volta das 17h30, na rua 48 do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, com uma arma de fogo. O local é uma área de intensa disputa pelo território do tráfico de drogas.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncia anônima de que havia um grupo de homens armados e disparos de arma no lugar.

Os policiais militares foram até o local, onde conseguiram abordar o homem, que ainda tentou fugir para uma residência das proximidades. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380.

Aos policiais, o suspeito disse que andava armado para se proteger de ameaças de uma facção criminosa. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.