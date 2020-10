Presos 13 por crimes como tráfico, posse de arma, roubo e estupros

Ao todo, 703 porções de entorpecentes, três armas de fogo, dinheiro e munições foram apreendidos e um veículo com restrição de roubo foi recuperado. | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu treze pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. As prisões ocorreram em nove bairros de Manaus, entre a tarde de ontem (05/10) e a manhã desta terça-feira (06/10). Ao todo, 703 porções de entorpecentes, três armas de fogo, dinheiro e munições foram apreendidos e um veículo com restrição de roubo foi recuperado.

Três suspeitos foram presos por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de tráfico de drogas na tarde de segunda (05/10).

Zona Leste

O trio foi abordado no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e com eles, foram apreendidos 363 porções de entorpecentes entre maconha, oxi e cocaína, três celulares, uma balança de precisão e R$ 30 em espécie.

Após roubarem um aparelho celular, dois homens foram presos, no bairro Zumbi, pelos policiais da 25ª Cicom. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, ao avistarem a viatura da PM, tentaram fugir, mas logo foram alcançados e foi dada a voz de prisão. A dupla foi levada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Zona Oeste

No bairro São Jorge, zona oeste, um homem de 23 anos foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada de hoje (06/10), por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Com ele, foram aprendidas duas armas de fogo, 17 porções de entorpecentes de cocaína, três munições e duas balanças de precisão.

Veículo recuperado

Um veículo GM/Vectra CD, cinza, de placa JWQ-5977, com restrição de furto e que estava abandonado, foi recuperado, na manhã de ontem, pela 29ª Cicom na rua General Pereira Caldas, bairro Mauzinho, zona leste. O veículo foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e entregue ao proprietário.