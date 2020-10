Homem é preso com drogas no Riacho Doce, em Manaus

A abordagem ocorreu no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem de 32 anos foi preso em posse de material entorpecente na rua Pacol, Comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus na madrugada deste sábado (10).

De acordo com policiais, o homem foi abordado no decorrer da investida que a equipe realizava na comunidade e, observou as atitudes suspeitas do mesmo.

Após ter passado por revista pessoal, com o homem foi encontrado 19 invólucros de supostamente cocaína, uma balança de precisão e R$ 378 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi entregue junto com as drogas no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para todas as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria





