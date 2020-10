Jovem de 21 anos morre ao ser atingido por tiros, no Amazonas

| Foto: Reprodução

Maués (AM) – Um homem, identificado pela polícia como Carlos Daniel da Silva Lopes Medeiros, de 21 anos, foi morto a tiros no bairro Senador José Esteves, no município de Maués (distante 259 quilômetros de Manaus), na madrugada deste sábado (10).

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly, onde chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares da 10° Companhia Independente de Polícia Militar em Maués foram acionados para o local, e o caso foi encaminhado para a 48°Distrito Integrado de Polícia, que deve investigar as motivações do crime.





