Homem é morto a facadas após sair para beber com vizinho, no AM

Parintins – Um homem identificado pela polícia como Elfraim Viana dos Santos, de 34 anos, foi morto a golpes de faca no bairro São Vicente, em Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus), na madrugada deste domingo (11).

De acordo com a esposa da vítima, o autor do crime seria um vizinho do casal. Testemunhas relataram ainda que eles estavam bebendo juntos quando iniciaram uma briga, e o suspeito golpeou Elfraim com diversas facadas.

A polícia foi acionada para o local do crime e conforme informações do médico legista Jorge de Paula, a vítima sofreu seis golpes de faca que atingiram os braços, tórax e costa. Uma das facadas cortaram a aorta, maior e principal artéria do corpo humano que leva sangue oxigenado do coração para todos os órgãos do organismo.

“A causa da morte foi hemotórax (acúmulo de sangue entre a parede torácica e os pulmões ou, mais especificamente, entre as lâminas pleurais)”, disse.

O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia. O suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia.





