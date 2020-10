Homem é detido por tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus

Manaus – Na madrugada deste domingo (11), Policiais da 20º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Tarumã, detiveram um homem de 22 anos, por tráfico de drogas.

A equipe em incursão pelos becos do bairro, deparou com um homem em atitude suspeita, ele foi abordado, sendo feita revista pessoal foi encontrado, 72 trouxinhas de supostamente maconha.

Foi dado voz de prisão ao suspeito, e juntamente com o material, foram entregues no 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip), para as providências cabíveis.

*Com fontes da assessoria





Foi dado voz de prisão ao suspeito | Foto: Divulgação /PMAM