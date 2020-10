Vídeo: colisão entre motos deixa 4 jovens feridos no Nova Cidade

Manaus – Neste domingo (11), por volta das 13h, um grave acidente foi registrado na avenida Creta, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A colisão ocorreu entre duas motocicletas e deixou quatro jovens feridos.

Segundo informações dos policiais da 15º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), as duas motos bateram de frente na avenida e todos os envolvidos estavam sem capacete. Em um dos veículos havia somente um jovem, já no outro; um condutor e mais dois passageiros.

De acordo com os relatos, os próprios familiares moveram as motocicletas e entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e rapidamente atendeu as vítimas.

Os jovens foram levados ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão de Araújo, onde foi observado que um dos acidentados teve a perna fraturada. Contudo, apesar dos ferimentos, não houve nenhum óbito.





