Criança de 4 anos morre dentro de carro exposto ao sol em Tocantins

O corpo de Luís Miguel, de quatro anos, foi enterrado nesta sexta-feira (9). Ele e o irmão mais novo, de dois anos, ficaram presos em um carro exposto ao sol em uma cidade do interior do Tocantins. O menino foi encontrado morto, enquanto o caçula passou mal e recebeu alta neste sábado (10).

De acordo com testemunhas, o carro estava em frente da casa da mãe dos meninos. As crianças saíram para brincar e entraram no veículo, mas as portas travaram e elas não conseguiram sair.

Em depoimento à polícia, a mãe das crianças disse que estava dormindo na hora em que tudo aconteceu. Ela foi presa em flagrante, mas foi liberada após pagar fiança. O carro passou por perícia.

