Membros de facção são presos com quase R$ 13 mil em hotel no Centro

O material apreendido pela Força Tática estava em um hotel do Centro de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Preparados para atacar rivais, neste domingo (11), dois membros de uma facção, de 26 e 33 anos, foram presos em um hotel, localizado na rua Lobo D'almada, no Centro de Manaus. Com a dupla, foram apreendidos drogas, arma de fogo e quase R$ 13 mil em dinheiro.

Policiais da Força Tática receberam uma denúncia informando que homens estariam armados e reunidos no estabelecimento planejando um confronto, além de estarem comercializando entorpecentes.

Ao chegarem no hotel, os policiais avistaram um dos suspeitos com as caracterizas repassadas pelos denunciantes. Na abordagem, a equipe da Força Tática achou porções de drogas com o homem de 33 anos.

Ainda durante a ação, os policiais abordaram o homem de 26 anos e com ele encontraram um revólver, calibre 38, com três munições intactas. A dupla contou aos PMs que eram responsáveis pelo tráfico de drogas naquela área.

Após uma varredura no hotel, os policiais conseguiram achar em um dos quartos, mais uma munição, calibre 38, 60 trouxinhas de entorpecentes, uma balança de precisão e um celular. Além de R$ 12.980,75, em dinheiro.

A gerente do hotel, uma mulher de 35 anos, também foi detida e levada junto com a dupla para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os procedimentos cabíveis foram adotados.

Leia mais

Em Manaus, membro de facção é preso com 9 kg de maconha e pistola

Vítima rastreia celular e ladrões de temakeria acabam presos em Manaus