Vinte e três pessoas foram presas nas últimas 24 horas em Manaus

Manaus - Nas últimas 24 horas, 19 suspeitos e três adolescentes foram presos pela Polícia Militar do Amazonas. Além das prisões, 1,5 mil porções de entorpecentes e R$ 14,2 mil foram apreendidos, junto com três armas de fogo e munições e nove veículos com restrição de roubo e furto também foram recuperados.

Os detidos são envolvidos em homicídio, tentativa de homicídio, roubo, furto, posse ilegal de arma de fogo e maus-tratos à criança



Dois homens, de 26 anos e 33 anos foram presos em flagrante após uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Lobo D'Almada, Centro. Com eles foram encontrados R$ 12,9 mil em espécie, 60 trouxinhas, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 com numeração suprimida.

No Ramal Pau Rosa, no bairro Tarumã, outros dois homens, de 19 e 39 anos, foram presos após uma denúncia que eles estavam armados e efetuando disparos em uma área de mata. Eles Foram pegos com uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 16, uma arma caseira calibre 20 e dois terçados.

Veículos

Seis carros e três motocicletas com restrição de roubo e furto foram recuperados pela PMAM. Os veículos foram localizados nos bairros Gilberto Mestrinho, Compensa, Beco Ipixuna, Zumbi, Coroado, Distrito Industrial, Tancredo Neves e São José Operário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Membros de facção são presos com quase R$ 13 mil em hotel no Centro