Amarrado e com marcas de tiros, corpo de jovem é achado em ramal no AM

Foto: Divulgação

Manaus - Com as mãos e pernas amarradas, e marcas de tiros no rosto, o corpo de um jovem, ainda não identificado, que aparenta ter entre 19 e 22 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23), no ramal Bons Amigos, localizado no KM 26 da AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.



Conforme a polícia, um morador da localidade que caminhava na estrada achou o corpo por volta das 5h30. Equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a cena do crime.

Pelas características, a equipe da Polícia Militar suspeita que a vítima teria sido executada em outro local e o corpo apenas "desovado" naquela área de mata. O cadáver apresenta marcas de tiros no rosto.

A vítima vestia apenas bermuda e tem uma tatuagem no lado esquerdo do tórax, com nome "Ágata Cecilia". A 26ª Cicom aguarda o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para fazer a perícia no local.

A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

