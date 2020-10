Guerra de facções em Manaus deixa um morto e dois feridos no Mutirão

O ataque teria sido ordenado por líderes de facção que atuam em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A guerra entre facções voltou a fazer vítimas em Manaus. Jonathan Pantoja Vieira, de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), e dois homens, identificados como Vagner F. S., de 25 anos, e Francisco M. L, 27, ficaram feridos após um tiroteio na rua 49, comunidade Mutirão, zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, por volta das 23h de sexta-feira (23), as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por um grupo criminoso que chegou no local e atiraram contra o trio.

Wagner foi baleado com tiros na perna direita e no braço esquerdo. Francisco foi atingido com um tiro no abdômen e Jonathan foi baleado com dois tiros no tórax.

Ainda segundo a polícia, os três foram socorridos por familiares e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona Leste de Manaus.

Devido a gravidade dos ferimentos, Jonathan não resistiu e morreu por volta de 1h30 deste sábado. Conforme uma fonte do hospital, o jovem é filho de um médico que trabalha no na unidade de saúde, onde foi atendido. O corpo de Jonathan foi removido para o Instituto Médico Lega (IML).

Não há atualizações sobre o quadro clinico dois outros dois feridos.

Rivais

O ataque teria sido ordenado por líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam em Manaus. O suposto alvo seria outro homem que não estava no estabelecimento no momento do tiroteio.

No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJam), consta que apenas Francisco tem passagem pela polícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

