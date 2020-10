Dupla comprava drogas com auxílio emergencial para revender em Manaus

Um jovem de 19 anos, foi preso, e o comparsa dele, um adolescente de 16 anos, apreendido | Foto: Divulgação

Manaus - Com objetivo de obter lucros por meio do tráfico de drogas, um jovem de 19 anos, foi preso, e o comparsa dele, um adolescente de 16 anos, apreendido, na noite desta sexta-feira (24), no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla utilizava o dinheiro do auxílio emergencial para comprar drogas e revender para consumidores.

Por volta das 20h, a 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma denúncia e conseguiu capturar os dois suspeitos quando eles se preparavam para fazer a comercialização dos entorpecentes

O jovem de 19 anos era quem recebia o benefício do governo federal. Porém, ele usava o dinheiro, que seria destinado para manter uma família de baixa renda, para estimular o crime.

No total, foram apreendidas 24 pedras de Oxi. O suspeito contou aos policiais militares que comprou o produto por R$ 130 e iriam revender cada porção por R$ 10. No final, iria obter R$ 240 e um lucro de R$ 110.

Conforme a 11ª Cicom, o maior de idade possui passagem por tráfico de drogas e roubo. Ele foi encaminhado ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já o adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

