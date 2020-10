Viatura é apedrejada enquanto PMs 'caçavam' traficantes na Compensa

O vidro do lado do motorista ficou destruído. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma viatura da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi apedrejada na manhã deste domingo (25), enquanto os policiais perseguiam traficantes no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus.



De acordo com os policiais que estavam na ocorrência as equipes realizavam ações em becos do bairro quando sofreram o vandalismo. Eles divulgaram um vídeo sobre o ocorrido.

Após efetuarem a prisão de três envolvidos com o tráfico de drogas na localidade e apreenderem porções de entorpecentes, os policiais voltaram até o local onde a viatura havia sido deixada estacionada e se deparam com o estrago. O vidro do lado do motorista ficou destruído.

"Aqui no beco do Poste, jogaram a pedra e ainda bem que não levaram nada", diz um policial na gravação, divulgada nas redes sociais.

Até o momento nenhum suspeito do ato de vandalismo foi identificado. Os presos na abordagem policial foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ficar à disposição da Justiça.

Material apreendido antes do vandalismo | Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Amazonas informou que esta não foi a primeira vez que são recebidos com pedradas em ações policiais na localidade e que as pedras partem do interior das casas do Beco São José. Serão usadas câmeras de segurança da viatura danificada para a identificação do(s) infrator(es).

