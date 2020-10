Caseiro é morto a pauladas em sítio no ramal do Pau Rosa, em Manaus

Foi constatado que a vítima foi morta com golpes de madeira na cabeça | Foto: Divulgação/EM TEMPO

Manaus - Identificado apenas como Alex, um caseiro foi encontrado morto, na manha deste domingo (25), na entrada do sítio onde trabalhava, localizado no KM 8 do ramal do Pau Rosa, de acesso pela rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

A vítima foi atacada com pauladas na cabeça. Segundo a polícia, objetos da propriedade foram roubados.



Moradores da área informaram à 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que na noite de sábado (24), feriado de aniversário de Manaus, Alex, que era conhecido pelo apelido de "Montila", foi visto consumindo bebidas alcoólicas junto com outros quatro homens que não foram identificados.

Na manhã deste domingo, por volta das 8h, uma pessoa que caminhava pelo ramal avistou o corpo da vítima jogado no terreno e chamou a polícia.

A equipe da 20ª Cicom isolou a área e instantes depois uma outra funcionária do sítio chegou no local. Ela foi até um dos imóveis que fica na chácara e avistou os objetos revirados. Depois ela relatou à polícia que uma televisão e uma roçadeira haviam sido roubadas.

Ao lado do corpo de Alex, a polícia encontrou um terçado, mas a peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) descartaram o uso do objeto no crime.

Foi constatado pela perícia que a vítima foi morta com golpes de madeira na cabeça. Uma estaca, que também estava próxima do cadáver, teria sido usada pelo assassino.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Inicialmente a polícia acredita que se trata de um latrocínio - roubo seguido de morte.

Câmeras de segurança de outros sítios da região devem ajudar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a investigar o caso.

Leia mais

Amarrado e com marcas de tiros, corpo de jovem é achado em ramal no AM

Homem é morto por suposto ‘justiceiro’ no Parque das Laranjeiras