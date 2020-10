Polícia Civil do AM apreende lote de drogas avaliado em R$ 350 mil

Manaus - 350 quilos de drogas avaliadas em R$ 350 mil foram apreendidas e duas pessoas foram presas durante a operação "Kambeba" deflagrada pela Polícia Civil neste fim de semana em Maraã (distante 634 quilômetros em linha reta de Manaus).

O balanço da ação foi apresentado em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (26), no prédio da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a ação é resultado de uma investigação sobre a rota do tráfico e a apreensão trouxe mais um grande prejuízo para organizações criminosas.

"Foram dois meses de investigação por conta da logística da região. Essa droga já estava pronta para ser distribuída e repassada para barcos de recreio. De início, eram aproximadamente 30 kg de maconha do tipo skunk que estavam em um flutuante. Ao prendermos duas pessoas, elas indicaram a existência de mais 320 kg, que estavam escondidos na área de mata. Fizemos a apreensão do material naquela região que tem a movimentação intensa do tráfico e faz fronteira com a Colômbia", explicou a autoridade.

O diretor destacou ainda que a rota do tráfico de drogas está sendo desviada por causa da base Arpão, inaugurada há poucos meses. Segundo ele, as ações na região estão sendo positiva.

"Esses dois presos são responsáveis pela logística. Haviam os destinatários aqui na capital e remetentes na região da fronteira. É um região sensível onde estamos dando resultado", concluiu o delegado.

A dupla foi apresentada na 60° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais: