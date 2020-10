Preso membro de facção que guardava carro usado em roubos em Manaus

Moacir possuía a função de esconder um veículo roubado | Foto: divulgação

Manaus - Moacir Rocha de Almeida, de 26 anos, integrante de um grupo criminoso responsável por realizar diversos arrastões nas últimas semanas, em Manaus, foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no bairro Lírio do Vale, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, Moacir possuía a função de esconder um veículo da marca Chevrolet, modelo Ônix de cor cinza, que havia sido roubado no último sábado (24/10), no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital.

“Esse veículo ficava sob a responsabilidade de Moacir, e era disponibilizado para outros integrantes do grupo criminoso para realizarem arrastões pela cidade. Durante diligências policiais, conseguimos efetuar a prisão dele no beco Remanso, bairro Lírio do Vale, zona oeste”, disse Cícero Túlio.

Procedimentos

Moacir, que já responde pelo crime de homicídio, foi autuado em flagrante por receptação e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

