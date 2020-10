Homem é preso suspeito de se masturbar para crianças no Zumbi

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Ademar Cruz, de 37 anos, foi preso na noite de sexta-feira (30), suspeito de se masturbar para duas crianças de nove e 11 anos de idade. O crime aconteceu na rua Oscar Romero, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com a mãe de uma das crianças, as vítimas estavam brincando na laje da própria casa quando Ademar começou a se masturbar em via pública. Uma das crianças ficou muito nervosa com a ação e avisou os familiares.

"A minha filha desceu para a sala de casa tremendo bastante. Ela não falou o que estava acontecendo, mas já vi o homem entrando na casa dele e os vizinhos perceberam a ação. Ele já é acostumado a fazer isso, segundo os moradores", explicou a mulher.

Os vizinhos, revoltados, cercaram a casa do suspeito e tentaram o agredir fisicamente. A equipe da 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência.

Ademar foi preso e apresentado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. As crianças foram ouvidas pela autoridade policial.

O suspeito deve permanecer à disposição da Justiça.

