Morre no hospital jovem baleado na Compensa

Manaus - Jackson Breno Sarmento dos Santos, de 20 anos, morreu na noite de sexta-feira (30), após ser baleado na rua Natal , no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. O caso, já é o terceiro ato criminoso ocorrido no bairro, em menos de dois dias. Todos, resultaram em mortes.

De acordo com a equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jackson foi surpreendido por três homens quando andava em via pública por volta das 14h. Sem ter como escapar, o jovem foi baleado com um tiro na cabeça.

Segundo testemunhas, os suspeitos fizeram disparos de pistola calibre 380 e fugiram a pé por um beco.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo do jovem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

