Homem é preso ao tentar repassar drogas para detentos em delegacia

Ao ser detido, o infrator confessou o crime e entregou comparsas | Foto: Divulgação

Borba - Um criminoso identificado apenas como "Jeremias" foi flagrado na madrugada deste sábado (31), por volta das 1h30, tentando passar drogas a detentos da 74° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em no município de Borba ( Há 150.38 quilômetros de distância de Manaus).

De acordo com a equipe policial que participou da ação, "Jeremias" usou uma corda de lençóis para tentar jogar os entorpecentes para dentro da cela.

Ao ser detido, o indivíduo contou que a droga era para um detento conhecido como "Tanda" e que o material havia sido fornecido por Anderson de Castro Barbosa, de 19 anos, o "Dudu".

Os policiais foram até a casa de "Dudu" onde encontraram mais entorpecentes. O suspeito foi questionado sobre a presença de armas de fogo e informou que o material ilícito estava na casa de sua avó.

A equipe se dirigiu até o lugar onde encontraram duas armas de fogo. Alex Lima da Costa, de 28 anos; Everson Colares Campos, de 23 anos e Orinice Pereira Pereira de Castro, de 39 anos, também foram presos por ajudar a guardar o material.

Ao longo da ação foram apreendidos no total: 310 gramas de maconha do tipo skunk, 100 gramas de cocaína, 338 gramas de oxi, 26 gramas de oxi, R$ 300, uma espingarda calibre 12 com oito munições, seis aparelhos celulares e uma motocicleta.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados no 74° DIP para os procedimentos cabíveis.

