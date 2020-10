Traficantes são surpreendidos pela PM e presos na Zona Norte

Manaus - Sete homens foram presos no final da tarde de sexta-feira (30), na rua C, do bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos estariam comercializando drogas.

De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a ação aconteceu após denúncias anônimas informando sobre o tráfico de drogas na área.

Os policiais militares surpreenderam os criminosos no momento em que eles estavam embalando as drogas para venda.

Com os infratores foram localizadas cinco porções médias de oxi, 34 porções pequenas da mesma substância, quatro porções de cocaína, 11 porções de maconha, três balanças de precisão, aparelhos celulares e dinheiro.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

