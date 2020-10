Homem é esfaqueado no Santa Etelvina

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Ozeias A. R., de 37 anos deu entrada na noite de sexta-feira (31), por volta das 21h47, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ozeias foi ferido com um golpe de faca no abdômen.



De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Não há informações sobre as circunstâncias do ataque.

A vítima agonizou em via pública até ser lavada ao hospital, onde deu entrada no centro cirúrgico. Não há informações do atual estado de saúde. O caso será investigado pela Polícia Civil.

