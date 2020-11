Homem é detido suspeito de matar esposa a facadas em Manaus

A vítima foi encontrada no quitinete onde morava com o marido | Foto: Divulgação

Manaus - A venezuelana Franyerlis Pastora Escobar Almão, de 25 anos, foi morta a facadas na manhã deste domingo (1), na rua Juruti, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O marido da vítima, identificado como Rodrigo Alfonzo Mendoza Orta, 39 anos, é o principal suspeito e possível autor do crime, segundo a polícia.



De acordo com informações dos policiais militares da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência. Por volta das 5h, moradores ouviram gritos e foram até o quitinete onde o casal morava e encontraram o corpo da vítima.

O marido de Franyerlis, foi detido no cena do crime, mas negou seu envolvimento na morte da esposa. Aos policiais, Rodrigo contou que um homem teria entrado no quitinete e deferido as facadas contra a vítima.

Segundo moradores, foi possível ouvir os gritos da vítima durante o ataque | Foto: Divulgação

O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e as circunstâncias do possível feminicídio serão apuradas pela Polícia Civil.



Feminicídio no AM

De acordo com dados divulgados pela a Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM), 12.984 mulheres foram vítimas de violência doméstica de janeiro a julho deste ano. Já o número de casos de mulheres que sofreram lesão corporal no mesmo período, chegou a 1.697. Em relação a esse mesmo período de 2019, o número foi menor e aponta 1.258 vítimas. No total de 2019, 2.492 mulheres foram agredidas fisicamente.

Para para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher foi criada a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, a legislação penaliza crimes que atentem contra a vida de mulheres brasileiras. Em Manaus e no interior, as denúncias podem ser feitas por telefone pelo número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Quem mora em Manaus pode ir às DECCM e fazer o registro de forma presencial. Atualmente são três sedes, situadas na zona Norte/Leste, Sul e Centro-Sul.

