Homem é preso após efetuar disparo de arma de fogo na Cachoerinha

O infrator foi denunciado após efetuar disparos de arma de fogo em via pública | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como G. S. O. J, de 28 anos foi preso no último sábado (31), por volta das 17h30, na rua Maués, no bairro Cachoerinha, na Zona Sul de Manaus. O indivíduo portava entorpecentes e um revólver calibre 32.



Os policiais da Força Tática foram acionados por moradores do local para atender a ocorrência. Segundo informações das testemunhas, o infrator foi denunciado após efetuar disparos de arma de fogo em via pública em plena a luz do dia.

Durante as buscas da equipe policial no local, foram encontradas três porções pequenas de drogas, um revólver calibre 32 e uma pistola, além de um aparelho celular.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

