Após briga de trânsito, homem é assassinado a tiros no Jorge Teixeira

Revoltados, moradores do bairro incendiaram a casa da ex-companheira do suspeito. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Fabrício Cruz Sila, de 33 anos, foi baleado após uma discussão de trânsito, no último sábado (31), por volta das 22h, na rua Salvo de Marajó, na comunidade Santa Bárbara, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Fabrício chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

De acordo com a equipe policial da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o principal suspeito do crime é Jenival Souza Araújo.

Segundo a polícia, Jenival estava fazendo um serviço de frete e no trajeto o veículo de Fabrício obstruiu a passagem. Os dois teriam se desentenderam e ao concluir o serviço de frete o suspeito efetuou o disparo, que atingiu o peito de Fabrício

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. Após o crime, Jenival fugiu e até o momento não foi localizado.

Os moradores da rua Andorinha, no mesmo bairro, ficaram revoltados com o crime e incendiaram a casa da ex-companheira do suspeito. Os moradores também saquearam o local e deixaram a residência temendo represálias.

Após o crime, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado | Foto: Divulgação

O corpo de Fabrício foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

