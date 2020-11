Suspeito de assaltar padaria é assassinado a tiros na Compensa

O suspeito rendeu funcionários e levou uma quantia em dinheiro da padaria | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Paulo Jorge Alves da Costa, de 29 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (1°), no bairro Compensa, Zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, Paulo era suspeito de assaltar uma padaria e foi baleado enquanto tentava fugir.



O crime ocorreu por volta das 5h da madrugada na rua Santa Luzia. Ainda de acordo com os policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Paulo seria suspeito de realizar um assalto a uma padaria da região, na ação o suspeito rendeu funcionários e levou uma quantia em dinheiro.

Segundo testemunhas, ao tentar fugir do local Paulo foi perseguido por pelo menos, seis pessoas encapuzadas que dispararam três tiros contra o suspeito. Os disparos atingiram a cabeça de Paulo, que morreu no local. Os autores do crime ainda não foram identificados.

A equipe policial realizou o isolamento do local de crime até a chegada das equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de Paulo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso está sendo investigado pela delegacia especializada.

Leia mais:

Após briga de trânsito, homem é assassinado a tiros no Jorge Teixeira

Homem é preso suspeito de agredir a própria companheira na Zona Leste