Dupla é presa por tráfico de drogas no município de Juruá

Os policiais chegaram até os suspeitos via denúncia | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus – Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante no município de Juruá (a 652 quilômetros de distância de Manaus). Segundo os militares do 7º Grupamento de Polícia Militar (Gpm) a dupla seria ligada ao tráfico de drogas no município.



De acordo com a equipe policial, por volta de 3h da madrugada receberam uma denúncia, via linha direta, que uma residência localizada na rua Chiquinha Medeiros, estava com grande fluxo de pessoas, possivelmente comprando substâncias ilícitas.

Durante a busca na casa, foram encontradas três porções de pasta base de cocaína; uma pedra da mesma substância, 21 porções de maconha; uma quantia em dinheiro de R$ 1.036; além de ferramentas para embalo dos materiais.



Diante do flagrante, a dupla foi conduzida e apresentada à Delegacia Interativa de Polícia do município onde foram tomados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

