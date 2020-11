Jovem é preso por roubo na Zona Leste de Manaus

O roubo ocorreu no bairro Grande Vitória | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 19 anos foi detido por roubo, na rua Andradina, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, na noite do domingo (1º).

Os policiais foram informados que um veículo de cor vermelha estava fazendo arrastões na zona norte, sendo que uma das vítimas estava rastreando seu celular roubado por meio de aplicativo.

A equipe se dirigiu ao local informado pela vítima e se deparou com o carro do suspeito, em via pública. Feita a abordagem, após revista no condutor e no veículo, foi localizado um simulacro de arma de fogo e uma tornozeleira eletrônica rompida.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi reconhecido por diversas vítimas como o autor dos roubos.

