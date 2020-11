Carro com restrição de furto é recuperado no Centro

A Polícia Civil deve investigar o caso para saber quem furtou o veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Um veículo modelo Chevrolet Corsa Wind com restrição de furto foi recuperado na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 11h, na rua das Andradas, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com a equipe da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam em patrulhamento ostensivo se deslocando para uma base policial, quando foram informados por moradores que o veículo estava em via pública e que não era de nenhum dos vizinhos.

Após consulta a placa do veiculo, foi constatado a restrição de furto e os policiais apresentaram em uma unidade policial, onde foi devolvido ao verdadeiro proprietário.

A Polícia Civil deve investigar o caso para saber quem furtou o veículo.

