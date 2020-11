Jovem é baleado com quatro tiros em via pública no AM

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) devem investigar as circunstâncias e a motivação do crime | Foto: Reprodução

Parintins - Yan Lucas R. O, de 19 anos foi baleado no domingo (1°), em via pública no bairro Centro, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Ele foi surpreendido por um criminoso.

De acordo com a Polícia, a vítima foi atingida por quatro tiros no abdômen e tórax. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Padre Colombo, onde recebeu atendimento médico.

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) devem investigar as circunstâncias e a motivação do crime. O autor fugiu do lugar.

