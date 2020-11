Casal é preso com 115 kg de maconha na Zona Norte de Manaus

Manaus - Andrey Correia Peres, de 26 anos e Ruth Martins da Silva, de 26 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (3), durante ação policial da Força Tática, na Zona Norte de Manaus. No total foram apreendidos 75 tabletes da droga, sendo 73 deles estavam em uma casa no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A droga está avaliada em mais de R$ 700 mil reais.

O tenente Carvaló da Força Tática explicou que o casal estava trafegando na avenida Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus, quando foi abordado em veículo modelo Hyundai Tucson, de cor prata.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e a ocorrência será apresentada no 6°DIP | Foto: divulgação





"Realizamos as buscas no veículo e encontramos, inicialmente, dois tabletes de maconha. Questionamos eles sobre o restante da droga e eles informaram que estava sendo guardada em uma casa, no conjunto João Paulo. Nossa preocupação era chegar no lugar antes que outras pessoas soubessem da prisão do casal e retirassem o material do lugar. Na residência foram apreendidos outros 73 tabletes de maconha do tipo skunk", explicou.

Para a equipe policial, Andrey contou que entregaria o material para integrantes de uma facção criminosa e que receberia um quantia em dinheiro pelo serviço. Ele não disse o valor e nem para quem entregaria o material.

O carro foi apreendido após a abordagem | Foto: Suyanne Lima





O casal recebeu voz de prisão em flagrante e a ocorrência será apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. O homem já tinha passagem pela polícia.

Veja a reportagem: