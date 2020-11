Avaliados em R$ 1 milhão, 300 kg de maconha são apreendidos em Manaus

A droga estava escondida em uma residência, localizada na rua Treze, conjunto Renato Souza Pinto | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após receberem uma denúncia anônima, policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) apreenderam, na noite desta terça-feira (3), 300 quilos de maconha do tipo skunk avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão.

A droga estava escondida em uma residência, localizada na rua Treze, conjunto Renato Souza Pinto, zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º DIP, ao menos, duas pessoas, não identificadas, são suspeitas de armazenar a droga no imóvel, mas ninguém foi preso durante a ação policial.

"Ao chegarmos no local não identificamos nenhuma movimentação suspeita, quando nos aproximamos da casa vimos a porta entreaberta. Possivelmente, algum olheiro teria avisado e os responsáveis pelos entorpecentes conseguiram fugir antes da nossa chegada", explicou Cunha.

Os policiais fizeram uma revista no imóvel e acharam a droga escondida dentro de um dos banheiros. O titular do 18º DIP, informou, ainda, que os suspeitos usavam a casa apenas para guardar os entorpecentes, que estavam prontos para serem destruídos em "bocas de fumo" da capital.

"A residência era um local típico para armazenamento, escolheram uma área de conjunto, tranquila, para não chamar a atenção da polícia, mas a população contribuiu com o nosso trabalho através do disque denúncia (92) 99292-1015. E é por meio desse contato que sempre daremos uma resposta positiva para sociedade", ressaltou o delegado.

Um Inquérito Policial (IP) pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas deve ser instaurado e as investigações irão continuar para identificar e localizar os donos dos entorpecentes.

Outra apreensão

Essa foi a segunda grande apreensão em menos de 24 horas, na Zona Norte de Manaus. Na tarde de quarta, Andrey Correia Peres, de 26 anos e Ruth Martins da Silva, de 26 anos, foram presos durante ação policial da Força Tática.

No total, foram apreendidos 75 tabletes da droga, sendo 73 deles estavam em uma casa no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A droga está avaliada em mais de R$ 700 mil reais.

