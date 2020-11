Quadrilha clonava veículos roubados e vendia na internet em Manaus

Veja o material apreendido com a quadrilha | Foto: Divulgação

Manaus - Integrantes de uma quadrilha que encomendava roubos e furtos de veículos para serem clonados e revendidos em redes sociais foram presos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) nesta terça-feira (3), nos bairros Dom Pedro, Zona Oeste, e Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

Os membro do grupo criminoso foram identificados como Paulo Henrique Toga Campos, de 23 anos, Lidiane dos Santos, 24, Diego Alexsander do Nascimento, 27, e Wanderlei Pereira de Moura, 41.

O titular da DERFV, delegado Cícero Túlio, explicou que as investigações apontaram que Paulo era o líder do bando e era aliado de uma facção criminosa.

"O Paulo tinha contato com alguns criminosos e encomendava os roubo e furtos. Após a clonagem, a companheira dele, a Lidiane, anunciava os veículos nas redes sociais. Já o Wanderlei e o Diego eram responsáveis por confeccionar as placas utilizadas nas clonagens dos veículos", disse Tulio.

Com o objetivo de enganar as fiscalizações e evitar que os donos reconhecem os veículos, a quadrilha priorizava a venda para que as motos e carros circulassem no interior do Amazonas e até outros estados da região Norte.

Com o bando a polícia apreendeu documentos, diversas placas de veículos roubados, duas motocicletas roubadas e clonadas, além de instrumentos para clonagem de veículos.



Paulo, Lidiane, Diego e Wanderlei foram autuados por receptação qualificada, associação criminosa, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

