Traficante e foragido da Justiça são presos no Jorge Teixeira

Manaus - Edwards Farias de Souza, de 31 anos, e Zacarias de Aguiar Paula, de 57 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (4), durante uma ação deflagrada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, por policiais civis e militares. Edwards foi preso por tráfico e Zacarias estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

De acordo com o tenente Oliveira da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes receberam denúncia sobre a ação de Edwards, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Ele estava comercializando drogas em plena luz do dia.

"Visualizamos o rapaz indicado nas denúncias e constatamos que ele, de fato, estava vendendo drogas. Com ele apreendemos algumas porções de drogas e dinheiro. Aqui na delegacia, ele confessou que havia sido chamado por traficantes para distribuir drogas. É a primeira passagem criminal dele", explicou.

O tenente disse ainda que no momento em que as equipes estavam conduzindo Edwards, foram paradas por moradores informando que na rua Alecrim, naquele mesmo bairro, havia um foragido da Justiça.

Os policiais foram até o local onde detiveram Zacarias. No 30° DIP, foi constatado que ele estava foragido por um crime de homicídio cometido no município de Urucará (distante 255 quilômetros de Manaus).

A dupla deve ficar à disposição da Justiça e será encaminhada para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.