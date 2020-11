Duplo Homicídio acontece em plena luz do dia no Centro de Manaus

Ainda não há informações sobre a motivação do crime | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto com seis tiros na tarde deste sábado (7), na rua Luiz Antony, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações dos policiais militares da 24° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom), que atenderam a ocorrência, o homem era um morador de rua.

Segundo os policiais, o homem passava pelo local, quando um carro vermelho com dois homens, passou e o alvejou com seis tiros. Quando a polícia chegou o homem ainda estava agonizando, mas morreu logo em seguida.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime

Duplo homicídio

Mais um homicídio ocorreu na Zona Sul de Manaus, Wilker Tiago Barreto, 26, foi morto em sua casa, localizada no beco José Casemiro, na Comunidade do Céu, bairro Centro, minutos antes, com 15 tiros, pelos mesmos homens do carro vermelho.

Segundo informações de moradores, os dois homens chegaram à casa, se identificaram como policiais e pediram que a família de Tiago saísse. Assim que saíram, os homens cometeram o assassinato.

De acordo com a equipe policial, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas da região e estaria devendo os traficantes o que pode ser considerado como a motivação do crime.

As equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizam a remoção dos corpos.

